Актёра Александра Яковлева похоронят на Введенском кладбище Москвы, сообщили Metro в Союзе кинематографистов России.

Яковлев скончался 19 декабря на 70-м году жизни в Боткинской больнице после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание состоится в морге больницы, а отпевание пройдет в храме Илии Пророка Обыденного.

Яковлев родился в 1946 году в Москве. Окончил Горьковское театральное училище, работал в театре во Владимире, Московском областном ТЮЗе и Областном театре имени Островского. С 1995 года работал на киностудии "ТриТэ" Никиты Михалкова.

Первыми оказались его работы в фильмах "Семнадцать мгновений весны", где он сыграл охранника посольства и "Великие голодранцы" с ролью гармониста.

Его первой главной ролью стала работа в картине "Акванавты" Игоря Вознесенского.

Известность же Яковлеву принесла роль в фильме Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Актер сыграл штабс-капитана, организовавшего нападение на поезд. А в фильме "Один шанс на двоих" его партнерами были Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.

Актёр также появился на экранах в таких фильмах, как "Сибирский цирюльник", "Легенда № 17", "Медный ангел", "Палач", "Адмиралъ", "Сибириада" и других.