Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал открыть вытрезвители во всех городах России, а не только в тех, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Я в вытрезвитель попадал дважды, – признался Metro актёр, режиссёр и телеведущий Михаил Ефремов. – Это прекрасное место с особой атмосферой.

По словам Михаила Ефремова, в вытрезвителях были свои завсегдатаи, которые объясняли «молодым» правила поведения в таких учреждениях. Главное – не шуметь, не топать ногами, а терпеливо ждать. Когда время придёт, сами выпустят.

– Мы во время учёбы в институте были на гастролях в Мончегорске, и нашу весёлую компанию задержала милиция, – рассказывает актёр. – Всех отвезли в отделение, а нас с приятелем, как самых пьяных, в вытрезвитель. Оказалось, что нам повезло! Потом из милиции в институт бумага пришла на всех, кроме нас. Так что вытрезвитель – дело полезное. Я за!

Музыкант и актёр Александр Ф. Скляр рассказал Metro, что попадал выпившим в участок вместе с Гариком Сукачёвым.

– До вытрезвителя у меня лично дело не дошло, но я считаю, что восстановить их надо, – сказал он Metro. – Это гуманный шаг по отношению ко всем, кто может уснуть выпившим на необъятных просторах нашей страны.

По мнению психиатра-нарколога Алексея Казанцева, восстанавливать систему стоит, но в новом формате.

– Главный акцент необходимо сделать на медицинской помощи, – уверен эксперт. – Поэтому логичнее, чтобы вытрезвителями занимался Минздрав, а не полиция. А деньги на содержание брать в виде штрафов с тех, кто туда попадает.