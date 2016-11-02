Актёр и певец Никита Джигурда вступил в потасовку с адвокатом жены, фигуристки Марины Анисиной возле здания суда в Красногорском районе.

Инцидент произошёл 2 ноября. В мировом судебном участке №100 Красногорского района начался бракоразводный процесс Никиты Джигурды и Марины Анисиной.

"Если коротко, то Джигурда там хотел кого-то выпороть, но в итоге он упоролся сам, – прокомментировал инцидент адвокат Анисиной Сергей Жорин RenTV. – Я сидел в машине. Он напал на меня. Потом он долго валялся в снегу. Видимо, готовился к заседанию, взбодрился".

По словам Жорина, Джигурда вел себя неадекватно: "Заявлял какую-то ересь, что Марине Анисиной угрожают, что её заставили разводиться. Не может поверить, что у неё уже кончилось терпение. Она не хочет никаких взаимоотношений с ним. Даже разговаривать не хочет. Он отказывается в это верить. На фоне своих психических заболеваний".

Джигурда, в свою очередь, уверяет, что у него есть компромат на Жорина. Якобы у него имеется запись с признанием адвоката в том, что он засудил певца Филиппа Киркорова.

"Я заявил, что он лжец и подлец, потому что у меня есть запись, где он признается тет-а-тет, что засудил Киркорова несколько лет назад. Филиппа тогда обвинили, что он ногой ударил девчонку. У меня есть запись, где он рассказывает, что они окрутили Киркорова и сняли с него 2 или 3 млн рублей", – приводит слова Джигурды телеканал.

По словам шоумена, Жорин специально вбрасывает информацию о его прогрессирующей болезни, намекает общественности на то, что он избил Марину Анисину: "Я прошел судебно-психическую экспертизу на детекторе лжи. Доказано, что я не имею ни гомосексуальных, ни педофильских, ни садистских отклонений. Нормальный", – заявил он.

Джигурда заявил, что из машины Жорина выскочили мужчины, скрутили ему руки, принялись валять его в снегу и бить. Актер собирается поехать в травмпункт: "Едем, чтобы зафиксировать травмы и подать на Жорина в суд".