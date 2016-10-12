Нам не разрешили расспрашивать Джастина о “Девушке в поезде”. В экранизации романа-бестселлера Полы Хокнс он играет роль Тома – экс-супруга героини Эмили Блант и одного из главных подозреваемых по делу о пропаже девушки. Мы не хотим спойлерить - хотя те, кто читал книгу, и так в курсе сюжета.

Но это вовсе не означает, что с мужем Джениффер Энистон не о чем поговорить. Ведь 45-летний Теру успел еще сняться в сериале “Оставленные”, а также выступить в роли сценариста для “Солдат неудачи” и “Образцового самца-2”

Так как о вашей роли мы говорить не можем, почему бы не порассуждать о героине Эмили Блант. На мой взгляд у нее получился образ запутавшейся вуайеристки, и выглядит это все довольно жутковато.

Да, но в принципе мы все в некотором роде такие. Например, когда едем в метро и смотрим по сторонам. Мы оцениваем людей, пытаемся представить, кем может быть тот или иной человек. Мы, конечно, не зацикливаемся до такой степени как героиня Эмили, но по сути это происходит с нами ежедневно. Это человеческая натура.

Мне кажется, писатели и актеры которые могут позволить себе рассматривать незнакомцев и не казаться психами. Ведь, это же наша работа.

Именно. Все дело в наблюдении. Важно не отдаляться от людей и прислушиваться к незнакомцам. В умеренных дозах, конечно. Знаю, звучит говорить.

Вы не любите высокопарные рассуждения об актерстве?

Терпеть не могу. Забавно смотреть вырезки DVD, особенно в фильмах про войну, где актеры такие: “О, мы были на войне!” Не-а. Наша работа в том, чтобы притворяться, создавать образ. Просто произнеси слова, которые для тебя уже написали. Мы же не операцию на мозге делаем.

Писательская стезя труднее.

Намного. Актерство по сравнению с написанием вступления – просто чертов десерт. Когда актерам дают сценарии, и они начинают типа: “Я бы так не сказал” или “Я бы так не сделал”, меня так и подмывает спросить: “Да ладно? Это потому что не ты придумал. А я решил, что тебе надо так сделать”. В театре почему-то не приходит в голову играть в пьесе Дэвида Мэмета и сказать: “Знаете что? Я хочу это вычеркнуть”. Но в кино и на ТВ актеры почему-то позволяют себе это.

Создается ощущение, что вы не особо гордитесь своей профессией.

Не-а. Я и писательством своим не особо горжусь.

Вы снимались у Дэвида Линча в “Малхоланд Драйв”. С ним точно никто не сможет вести себя как примадонна.

Это точно. Всем самовлюбленным работа у него заказана, он никогда вас не возьмет. И в его фильмах как правило нет искрометных диалогов. А порой и вовсе встречаются очень странные реплики. Тебе нужно лишь произнести их, а все остальное сделает Дэвид, потому что он потрясающий режиссёр. Когда работаешь с кем-то вроде него, все заслуги по определению принадлежат ему.

Недавно “Малхолланд Драйв” был признан лучшим фильмом 21 века.

Да, я слышал! Я бы мог сказать, что-то типа, “классный фильм”, но я понимаю, что сам не сделал ничего, чтобы он стал таким. Это все заслуга Линча, полностью его творение. Я просто там, можно сказать, прислужил. Такое же ощущение у меня осталось после работы с Деймоном Линделофом (создатель “Оставленных”) Весь сериал – это полностью его творение, мой вклад был очень небольшим, я всего лишь помог ему представить результат людям, но создатель – он.

Мэтт Придж