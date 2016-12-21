Знаменитый голливудский актёр Дольф Лундгрен в ходе интервью агентству РИА Новости заявил, что может подумать над тем, чтобы переехать в Россию. На подобный поступок, по его словам, он может пойти в случае "Если в Америке станет хуже". Задуматься над этим он был вынужден после результатов выборов в США, в которых одержал победу Дональд Трамп. Ему также не понравилась сам ход предвыборной гонки.

В ходе обсуждения вопроса о возможном получении российского гражданства, голливудский артист отметил, что ему нравятся лидерские качества российского президента, которые особенно контрастируют на фоне американских кандидатов на пост главы Белого дома.

"Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, он зрелый политик и у него всегда есть план", — добавил Лундгрен.

Дольф Лундгрен известен в качестве американского киноактера, который снимался в столь знаковых кинокартинах, как "Рокки" (1985), "Универсальный солдат" (1992), "Каратель" (1989), а также по франшизе "Неудержимые" (2010, 2012, 2014).