Актёр Олег Басилашвили в разговоре с корреспондентом Metro отметил, что у него есть желание сыграть роль советского политического деятеля Иосифа Сталина.

Ранее режиссёр и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что давно хотел снять фильм о Сталине. По словам Бортко, сценарий он написал восемь лет назад, на фильм даже были выделены деньги, но работа над картиной так и не началась. В качестве исполнителя роли Сталина Бортко видел Олега Басилашвили или Армена Джигарханяна.

– Действительно, он (Бортко – Прим. Ред.) несколько лет назад мне предлагал, – рассказал Metro Басилашвили. – Я очень хотел сыграть товарища Сталина. Потому что это трагическая фигура. Очень крупная. Человек владел целым миром и в тоже время сидел в маленькой комнатке, запертой со всех сторон, всех боялся и клеил на стенки кнопками цветные вырезки из журнала "Огонёк". Вот я такое противоречие хотел бы очень сыграть и понять, в чём тут дело. Мне был предоставлен сценарий, я его прочёл. Сценарий меня по художественным и идеологическим соображениям не удовлетворил. И я отказался.

Отметим, что в мировом кинематографе уже существует художественный фильм о советском вожде. Историческая драма "Сталин" вышла в прокат в 1992 году и была снята при участии трёх стран: США, России и Венгрии.

Главные роли исполнили Роберт Дювалл, Джулия Ормонд, Максимилиан Шелл, Ерун Краббе, Джоан Плаурайт.