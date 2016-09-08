9 сентября в театре «Балтийский дом» - премьера. Режиссер спектакля «Анна. Трагедия» Александр Галибин ответил на вопросы Metro

Сейчас к роману «Анна Каренина» обращаются многие режиссеры. Как думаете, почему?

Лев Толстой не писал роман об адюльтере, о любовном треугольнике. Это философское и, если хотите, эзотерическое сочинение. Лев Николаевич глубоко исследовал человеческую природу. И каждый, кто берет в руки этот роман, понимает, что он не просто о глубине человеческих чувств и отношений. Это произведение уводит нас в космос.

В последнее время стало модным экспериментировать с классикой. Или актеры играют в современных костюмах, или общаются с помощью жестов, иногда меняют текст. Вы придерживаетесь в спектакле содержания романа?

Невозможно все линии произведения перенести на сцену. Тогда бы спектакль шел не меньше 12 часов. Я не отхожу от повествования. Главная героиня спектакля – Анна. Я отношусь к ней с большой любовью, она необычная и непростая женщина. И через ее призму проходит восприятие всего действия.

Вы, как режиссер, симпатизируете Карениной. А как Толстой к ней относился?

Есть история, которую рассказывали современники писателя. Лев Николаевич ворвался в комнату, где находились его близкие, он захлебывался от слез. А когда пришел в себя, сказал: «Анна умерла!» Он убил Каренину собственными руками и, плача, рассказал о смерти родного человека. Ни в романе, ни в дневниковых записях нет осуждения героини. Я вижу, что Толстой очень глубоко раскрывает Анну. Он очаровывает нас ею.

Как выбирали актрису на главную роль?

Анну играет Ирина Савицкова (жена режиссера Александра Галибина, у пары двое детей - 13-летняя дочь Ксения и 2-летний Василий – Ред.). Ее героиня бросается под поезд. До этого она играла Кроткую, которая выбросилась из окна. В спектакле «Фрекен Жюли» Ира также покончила с собой. Ее персонажи существуют на грани. Меня всегда интересовало это состояние, а Ира как большая трагическая актриса в состоянии его передавать.

Вы ведь тоже выйдете на сцену в роли Каренина…

Мужа Анны мы будем играть попеременно с актером театра «Балтийский дом» Валерием Соловьевым. У меня нет никаких внутренних противоречий по поводу этой роли. Но основные персонажи – Каренин, Вронский и другие – больше знаковые фигуры, их линии не прослеживаются. Больше внимания я уделяю Анне. Все остальные существуют как яркие эпизоды, которые помогают двигать персонаж Карениной.

На сцене появятся куклы. Что они символизируют?

Все актеры на сцене - словно дети, которые решили сыграть в роман «Анна Каренина». Кукла – элемент игры. Там появится достаточно ассоциативных предметов, и я не буду все раскрывать. В романе много символов, и они для меня становятся главными. Я пользуюсь ими для того, чтобы у зрителя, не читавшего роман, возникали ассоциации и желание все-таки взять книгу в руки, чтобы посмотреть: прав ли режиссер. Я никого не удивляю, не самовыражаюсь. Просто хочу, чтобы люди получили ту степень удовольствия, которую получил когда-то я, читая эту великую книгу.

Вы деспотичный режиссер?

Для меня важно, чтобы люди знали, почему и зачем они это делают. Обычно многие вопросы мы обсуждаем во время читки. Я всегда слушаю, что говорят актеры, но в результате добиваюсь того, чего хочу.

Сейчас во время репетиций «Анны» у меня не возникает с актерами разногласий. Все актеры - сильные ребята, которые умеют работать в команде. Но сцена покажет все. Что бы я ни говорил, придет зритель, и только он будет решать, получился спектакль или нет. И голосовать аплодисментами. Или не голосовать. Важно только это.

Большинство зрителей, которые придут на спектакль, знают вас как киноактера. Можете назвать любимую роль?

Не могу. Просто есть работы, которые для меня очень дороги. Самая первая роль в фильме «Трактир на Пятницкой», государь в картине «Романовы – венценосная семья», «Мастер и Маргарита» – тоже.

А есть роли, которые бы хотели сыграть, но не пришлось?

Роли приходят. Я, например, никогда не думал, что придется играть Николая Второго, но это пришло и состоялось. Не могу сказать, что я играл государя. Я просто жил какими-то вещами. О роли Мастера никогда не мечтал. А в результате сыграл… Видимо, как-то звезды сходятся.

Часто отказываетесь от предложений?

От плохих ролей отказываюсь. Но на самом деле, это иллюзия, что каждый актер завален большим количеством проектов. Сейчас любая творческая работа ценится высоко. И в любой можно найти для себя что-то интересное. Это профессия, которой люди зарабатывают деньги. Что тут строить из себя эстета? Работаешь там, где предлагают.

Но вы ведь стали режиссером…

В 90-х актерская профессия перестала для меня быть тем, ради чего я в нее пришел. Стали выплывать персонажи, которые мне были просто неинтересны. Начиная от бандитов и заканчивая олигархами в красных пиджаках. Меня всегда интересовал человек, его внутренний мир и глубина. Поэтому я ушел в режиссеры. Не снимался семь лет, пока Глеб Панфилов не предложил мне сыграть Николая Второго. Вместе с этой ролью я вернулся в профессию.

Какие эмоции испытываете, когда зрители подходят к вам на улице?

Раздражения не испытываю. Ведь если ты актер, то должен с уважением относиться к моменту, когда приходит слава. Ну вот отними у какого-нибудь артиста узнаваемость, и что у него останется? Слава вещь скользкая: сегодня пришла, завтра ушла.