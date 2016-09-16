Как стало известно градозащитникам, в Усть-Ижоре на Шлиссельбургском шоссе, 199 почти полностью разрушен выявленный объект культурного наследия “Жилой дом” постройки начала XX века. Здание находилось под охраной с 2001 года, сообщают активисты петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбО ВООПИиК).

Ещё осенью 2015 года КГИОП заявлял, что часть памятника находится в собственности у частного лица, имя которого не раскрывалось.

Год назад вице-губернатор Игорь Албин поручил КГИОПу спланировать мероприятия по восстановлению дома-памятника.

- Вместо восстановления здание частично разобрали, - сообщает журналист издания "Канонер". - Снесли второй этаж и часть первого. Сейчас кирпичи разбросаны по стройплощадке. Очевидно, что стены разбили с установленных здесь же лесов.

На протяжении года требования по сохранению объекта наследия собственник злостно не выполнял - его планировали привлечь к судебному разбирательству.

Теперь же от здания почти ничего не осталось.

- Мы подготовили заявление в полицию, - уточнила Metrо Анна Капитонова, член президиума СПбО ВООПИиК.

По теме:

На Лиговском начался незаконный снос исторических корпусов завода "Самсон" (фото)