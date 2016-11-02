Режиссёр Алексей Учитель продолжает работу над исторической драмой "Матильда", в которой рассказывается о роковых чувствах последнего русского императора Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Выход картины в российский прокат намечен на март 2017 года. В Сети же доступен трейлер и промо со съёмок фильма.

По ролику, который длится 2 минуты, православные активисты и участники движения "Царский крест" сделали выводы, что император, который вместе со всей семьёй был канонизирован, показан в нелицеприятном виде.

- Этого трейлера достаточно, чтобы понять, какой фильм готовят к выходу, - рассказывает Metro помощник депутата ГД Николай Мишустин, создатель движения "Родительский отпор". - Император изображён в страстном порыве, к тому же его играет порноактёр немецкого происхождения. И вся идея картины - перемыть кости канонизированному святому. А зритель, посмотрев такой фильм, решит: казнили распутника. Нельзя плевать в колодец нашей истории. Выход "Матильды" в широкий прокат на экраны мы расцениваем как оскорбление чувств верующих. Нам хватило "Тангейзера", "Золотого петушка" и экспозиции в "Манеже". Православные активисты проводят одиночные пикеты, так как митинг не согласовали, ведут сбор подписей, направляют обращения к депутатам. Если же фильм всё-таки выйдет в широкий прокат, то будем призывать, чтобы фильм бойкотировали.

"Фильм Учителя "Матильда" не просто ужас, это настоящий удар по единству нации, майданный яд в душу нации. Ради пиара и бабок (синдром Райкина), гражданин Учитель готов втоптать в грязь святого страстотерпца. Хилари Клинтон готова щедро вознаградить этого режиссера", - считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

В сою очередь кинорежиссёр Алексей Учитель заверил, что активистам "Царского креста" стоит дождаться выхода исторической драмы, а не делать поспешные выводы.

- Глупости я не комментирую, это маразм, - ответил Алексей Учитель "Радио Балтике". - Это невозможно, потому что никто не видел ни одного кадра, фильм ещё делается, он в работе.