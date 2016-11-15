С Сенной площади торговля перекочевывает к Павловскому вокзалу. Так шутят местные активисты, которые против такого соседства. Главная причина возмущения - вид исторического здания портит современная постройка.

Сегодня, 15 ноября, КГИОП опубликовал информацию о том, что еще первого ноября 2016 года Павловский вокзал вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия. Авторство и год постройки здания пока не установлены. Однако специалисты уверены, что оно связано с проектированием города Павловска после разрушений Великой Отечественной войны. В помещениях сохранилось историческое декоративно-художественное оформление.

Как рассказал Metro Вячеслав Васильев, председатель Координационного Совета Общественного движения "Красивый Павловск", местные жители уже выразили свое мнение по поводу соседства торговли и исторического здания. В соцсетях провели голосование - "Нужен ли торговый павильон у вокзала?". Более 70% ответили отрицательно.

- Павильон, по-моему, появился буквально неделю - две назад. Мы не против ларька, пусть он где-нибудь будет, но не прямо примыкает к зданию вокзала. Конечно, это удобно и выгодно - пассажиры выходят, тут же что-то покупают, садятся в автобус. Но такое примыкание к зданию неприятно - нарушает весь вид старинного строения. Тем более, необходимо придерживаться единой политики по всему городу, я считаю.

Вячеслав Васильев обратился в администрацию Пушкинского района, КГИОП и управление имущественных отношений с просьбой разобраться в ситуации. Если павильон незаконный, активисты уверены - надо сносить, если законный - надо переносить.