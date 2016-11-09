Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой Катара, а вице-капитаном – полузащитник "Локомотива" Александр Самедов, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Капитанская повязка перешла к Игорю Акинфееву от другого футболиста ЦСКА – Василия Березуцкого, который пропустит грядущую встречу против Катара из-за травмы.

Товарищеский матч между сборными Катара и России состоится в Дохе 10 ноября. Начало — в 19:00 мск.