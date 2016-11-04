За последние 5 лет в Петербурге появилась хорошая традиция. Экологическое движение "РазДельный Сбор" принимает от горожан вторсырьё на переработку. 5 ноября в городе состоится очередная акция.



На ежемесячных акциях в переработку принимают 10 видов изделий: бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), полиэтиленовые пакеты, упаковки Тетра Пак, макулатура (не во всех районах), стеклянные банки и бутылки, металлические консервные банки, компакт-диски.



На акции опытные волонтеры движения "РазДельный Сбор" помогут горожанам разобраться во всех видах вторсырья, понять, почему их нужно отделять друг от друга, и узнать, что происходит с собранными изделиями дальше.



Активисты проводят не только акции по сбору вторсырья, но и тематические уроки и лекции, мастер-классы и другие формы привлечения жителей к ресурсосбережению и заботе об окружающей среде.

Адреса пунктов приёма вторсырья можно узнать на сайте городской администрации.