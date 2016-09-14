IPhone, может, и выглядит безупречно, но когда дело доходит до звонков - он становится одним из худших телефонов на земле. Такие данные содержатся в последнем исследовании.

Скандинавские телекоммуникации выяснили, что у iPhone 6s и 6s Plus (особенно при пользовании им левой рукой) оказался наихудший показатель по приёму сигнала, по сравнению с ещё 26 популярными моделями смартфонов.

Оказалось, что рука действительно важна - в правой телефон ведёт себя менее строптиво. Предположительно, это связано с расположением "в трубке" антены.

Исследование, проведённое профессором Гертом Грёлунд Педерсеном из датского Университета Ольборга, гласит, что более дешёвые модели, такие как Samsung J1, Samsung S5 Mini и HTC Desire 626 показали куда лучшие результаты по сравнению с "айфонами".

Педерсен рассказал Metro, как на его научные изыскания отреагировали в Apple и чего следует ожидать пользователям, купившим "айфон".

Почему вы занялись этим "расследованием"?

На всех телефонах эффективность работы передатчика и приемника примерно одинакова, отличие заключается в антенне. Многие задаются вопросом, почему в некоторых местах у них вдруг пропадает сигнал. Поэтому я решил сравнить то, как работают антенны на различных смартфонах.

И что вам удалось выяснить?

Согласно моему исследованию, на разных смартфонах антены работают по-разному. Для работы телефонов со слабым сигналом требуется почти в 100 раз больше затраты энергии, чем на те, что хорошо справляются с передачей сигнала.

А что насчёт дополнительной опции в виде хэндс-фри?

Плохо передающие сигнал смартфоны работают менее энергозатратно, если пользоваться ими вкупе с хэндс-фри.

Почему в вашем рейтинге "айфоны" получили титул наименее удачных в плане передачи сигнала?

Всё дело в дизайне антенны. Тем не менее, должен признать, что с хэндс-фри он работает намного лучше.

Какова вероятность, что Apple устранят этот недостаток?

Я указывал разработчикам на их ошибку с тех самых пор, как вышел iPhone 4. Так или иначе, они не воспринимают, видимо, мои слова всерьёз. Также есть ощущение, что в новых, седьмых моделях, проблема лишь усугубится.

Каков был результат вашего изыскания?

Я просто хотел помочь пользователям, испытывающим проблемы со связью, например, за городом или под землей. Им нужно выбирать телефоны, которые могут принимать сигнал практически где-угодно. Также, мне кажется, что после того, как люди узнают о моем открытии, они станут щепетильнее относиться к качеству антенны при покупке телефона, и разработчикам не останется ничего, как решать проблему.

Что дальше?

Надеюсь, что покупателей перед покупкой будут предупреждать о том, что у телефона могут быть проблемы с приемом и передачей сигнала. А также хочется верить в то, что производители станут добросовестнее.

Дмитрий Беляев