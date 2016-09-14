IPhone, может, и выглядит безупречно, но когда дело доходит до звонков - он становится одним из худших телефонов на земле. Такие данные содержатся в последнем исследовании.
Скандинавские телекоммуникации выяснили, что у iPhone 6s и 6s Plus (особенно при пользовании им левой рукой) оказался наихудший показатель по приёму сигнала, по сравнению с ещё 26 популярными моделями смартфонов.
Оказалось, что рука действительно важна - в правой телефон ведёт себя менее строптиво. Предположительно, это связано с расположением "в трубке" антены.
Исследование, проведённое профессором Гертом Грёлунд Педерсеном из датского Университета Ольборга, гласит, что более дешёвые модели, такие как Samsung J1, Samsung S5 Mini и HTC Desire 626 показали куда лучшие результаты по сравнению с "айфонами".
Педерсен рассказал Metro, как на его научные изыскания отреагировали в Apple и чего следует ожидать пользователям, купившим "айфон".
Почему вы занялись этим "расследованием"?
На всех телефонах эффективность работы передатчика и приемника примерно одинакова, отличие заключается в антенне. Многие задаются вопросом, почему в некоторых местах у них вдруг пропадает сигнал. Поэтому я решил сравнить то, как работают антенны на различных смартфонах.
И что вам удалось выяснить?
Согласно моему исследованию, на разных смартфонах антены работают по-разному. Для работы телефонов со слабым сигналом требуется почти в 100 раз больше затраты энергии, чем на те, что хорошо справляются с передачей сигнала.
А что насчёт дополнительной опции в виде хэндс-фри?
Плохо передающие сигнал смартфоны работают менее энергозатратно, если пользоваться ими вкупе с хэндс-фри.
Почему в вашем рейтинге "айфоны" получили титул наименее удачных в плане передачи сигнала?
Всё дело в дизайне антенны. Тем не менее, должен признать, что с хэндс-фри он работает намного лучше.
Какова вероятность, что Apple устранят этот недостаток?
Я указывал разработчикам на их ошибку с тех самых пор, как вышел iPhone 4. Так или иначе, они не воспринимают, видимо, мои слова всерьёз. Также есть ощущение, что в новых, седьмых моделях, проблема лишь усугубится.
Каков был результат вашего изыскания?
Я просто хотел помочь пользователям, испытывающим проблемы со связью, например, за городом или под землей. Им нужно выбирать телефоны, которые могут принимать сигнал практически где-угодно. Также, мне кажется, что после того, как люди узнают о моем открытии, они станут щепетильнее относиться к качеству антенны при покупке телефона, и разработчикам не останется ничего, как решать проблему.
Что дальше?
Надеюсь, что покупателей перед покупкой будут предупреждать о том, что у телефона могут быть проблемы с приемом и передачей сигнала. А также хочется верить в то, что производители станут добросовестнее.
Дмитрий Беляев