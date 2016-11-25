Вице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко "на английском языке" дал гарантии Международной федерации футбола (ФИФА), что стадион в Санкт-Петербурге будет готов в срок и примет матчи Кубка Конфедераций, который пройдёт в России в 2017-м году.

– Я им дал все гарантии, сказал "ай эм гарантиид, - сказал Мутко журналистам.

Напомним, что новый стадион на Крестовском острове в Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" ещё в 2007-м году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Сроки сдачи стадиона постоянно переносились.

Жеребьевка Кубка Конфедераций-2017 пройдёт 26 ноября в Казани. Матчи примут четыре города - Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Недавно премьер Дмитрий Медведев поздравил Виталия Мутко с Днём рождения, процитировав выражение из его знаменитого выступления на Исполкоме ФИФА, когда Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира-2018. Тогда министр начала речь со слов "лет ми спик фром май харт".

У Мутко есть разговорник по английскому языку, который министру подарил президент Путин.