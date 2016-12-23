Дочь избранного президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп стала жертвой агрессивного поведения гомосексуалиста, когда вместе с детьми собиралась лететь на рождественские каникулы. Ожидая вылет в самолёте авиакомпании JetBlue, мужчина набросился на неё, выкрикивая оскорбления в адрес девушки и её отца, сообщает портал TMZ.

По данным издания, мужчина кричал на неё и его даже не смутило, что не только сама девушка была в окружении детей, но и сам он к ней подошёл с ребёнком на руках.

"Ваш отец губит страну... Почему она на нашем рейсе? Она должна лететь на частном самолете", — выкрикивал он.

Когда же персонал лайнера стал выводить мужчину с самолёта, тот уже набросился на них и стал недоумённо кричать, что не понимает, почему его прогоняют за то, что она выражал своё мнение.

Как сообщает издание New York Daily News, агрессивным мужчиной оказался адвокатом из Бруклина Дэниэл Дженнингс Гольдштейн. Его супруг, преподаватель Хантерского колледжа Мэттью Ласнер попытался выгородить возлюбленного, обвинив сотрудников авиакомпании в неадекватной реакции на якобы спокойную критику

"Мой муж выразил неудовольствие в спокойном тоне, а сотрудники JetBlue подслушали и выгнали нас из самолета", - написал он в Twitter.