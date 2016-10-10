Сегодня, 10 октября, Чарльзу Дэнсу исполнилось 70 лет. Свой день рождения Чарльз Дэнс встретил в Ботсване, куда приехал для съёмок нового документального фильма "Дикое королевство", в котором он выступает рассказчиком. Премьера передачи о львах состоится в ноябре на канале Nat Geo WILD. Любопытно, что в сериале "Игра престолов" он играл Тайвина Ланнистера, на гербе которого изображён лев.

В восемь утра спустившись к завтраку, Чарльз обнаружил на своём столе торт с тремя свечками.

– Три свечки? Серьёзно? Ну, вообще, было бы неплохо! – отреагировал актёр.

Весь персонал отеля, в котором остановился Дэнс, поздравил актёра и спел Happy Birthday Charles, а потом и национальные песни. Африканцы пели так громко, что распугали всех слонов в округе. Когда один из официантов взял нож, чтобы разрезать торт, Чарльз выхватил его и заверил, что сам справится. Актёр тут же начал подшучивать над официантом – сделал вид, что перерезал себе глотку. Когда все вдоволь насмеялись, он разрезал торт и каждому лично вручил по кусочку. Как настоящий джентльмен, себе взял последний.

– Какой чертовски прекрасный день! Лучше и быть не могло! Спасибо вам за заботу, – поблагодарил Чарльз африканцев.

Интервью с Чарльзом Дэнсом читайте здесь.