Во вторник, 7 сентября, в начале девятого утра, в дежурную часть транспортной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании аэропорта. Около 08.30 стали выводить людей из здания аэровокзала. Проверка помещений и прилегающей территории продлилась полтора часа. Как выяснилось, сообщение оказалось ложным, однако же более 10 рейсов из Петербурга пришлось задержать.

Подозреваемый, заведомо ложно сообщивший о минировании аэровокзала, был оперативно вычислен полицией. Мужчину задержали в тот же вечер. Им оказался 29-летний житель Петербурга. Как передаёт АН "Оперативное прикрытие", он состоит на учёте у психиатра. Также выяснилось, что помимо аэропорта нездоровый молодой человек также сообщил о минировании 15-го отдела полиции на Лужской улице. Здание также пришлось осматривать.

Звонивший с мобильного телефона молодой мужчина в итоге был задержан. Его доставили в психиатрическую больницу №2.