С 30 октября аэропорт Санкт-Петербурга переходит на работу в режиме зимней навигации. Об этом сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая компания Пулково.

Новинками зимнего сезона станут регулярные рейсы авиакомпании Air Serbia в Белград (Сербия), «РусЛайн» в Осло (Норвегия), «Уральских авиалиний» в Кемерово. Добавятся зимние перелеты в Куляб и Курган-Тюбе (Таджикистан), Эйлат (Израиль), а также в российские Нальчик, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск и Томск.

Также продолжат выполнять рейсы из Петербурга авиакомпании «ИрАэро» (в Омск) и «Саратовские Авиалинии» (в Саратов и Волгоград). Перевозчики приступили к выполнению полетов из Пулково в сентябре 2016 этого года.

Свое первое зимнее зарубежное направление из Пулково откроет авиакомпания UTair. С 30 октября она будет выполнять регулярные перелеты из Санкт-Петербурга в Мюнхен. Кроме того, перевозчик запустит рейсы в Самару и Минеральные воды 31 октября и 1 ноября соответственно.

Ряд авиакомпаний планируют расширить свое присутствие на рынке Санкт-Петербурга за счет увеличения провозных емкостей и частоты рейсов. По сравнению с прошлым зимним сезоном ожидается больше перелетов airBaltic в Ригу, Air Astana в Астану и Алматы, SAS в Стокгольм и др.

В зимнем сезоне пассажиров ожидает чартерная программа полетов, в том числе по дальнемагистральным направлениям. Среди них – Пунта-Кана (Доминиканская республика), Бангкок, Пхукет (Таиланд), Гоа (Индия), Нячанг (Вьетнам).