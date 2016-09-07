По данным транспортной полиции, анонимное сообщение о заминировании аэропорта поступило в дежурную часть в 07:00. Выводить людей из здания начали в 07:30.

– Поступило сообщение об угрозе акта незаконного вмешательства. В связи с этим началась эвакуация пассажиров и сотрудников из нестерильной зоны аэропорта. Мероприятия по безопасности проводила транспортная полиция совместно с нашей службой безопасности, – сообщила пресс-секретарь «Пулково» Маргарита Потехина.

Проверка аэровокзала завершилась в 08:50. Информация о заложенном в здании взрывном устройстве, к счастью, не подтвердилась.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Из-за инцидента порядка 10 рейсов были задержаны на вылет. Пассажиры прилетевших самолётов ждали окончания проверки, находясь в салоне.

Транспортная полиция сейчас устанавливает личность звонившего.

Отметим, что на днях из-за анонимного звонка о бомбе эвакуирован был также Балтийский вокзал в Петербурге. Полиции удалось оперативно найти телефонного террориста. Им оказалась 30-летняя безработная жительница Ленобласти.