Уборщики клининговой компании, обслуживающей аэропорт Эль-Прат в Барселоне, устроили забастовку. Об этом во вторник сообщает AFP.

Она началась в конце ноября и длилась пять дней. За это время воздушная гавань превратилась в настоящую свалку.

Бастующие требуют сокращения рабочего дня и предоставления выходных дней за переработки. Кроме того, руководство должно ввести компенсации в случае увольнения и новую схему подсчёта дней отпуска.

Несмотря на то, что аэропорт каталонской столицы постепенно утопает в мусоре, а пассажиры уже сравнили происходящее с Армагеддоном, представители головного офиса компании за всё это время так и не вышли к бастующим.

Однако уборщики и не думают сдаваться. В случае, если их требования не будут выполнены в ближайшее время, они пообещали вторую волну протестов, которая начнётся в самое пиковое время – 22 и 22 декабря (накануне рождественских каникул).