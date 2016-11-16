Верховный суд РФ направил на пересмотр дело юриста и политика Алексея Навального, осуждённого по обвинению в хищении средств госпредприятия "Кировлес", отмечается на официальном сайте суда.

Приговор Навальному отменён, дело будет отправлено на рассмотрение в ином составе суда.

Отметим, что решение Верховного суда принято с учетом вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года постановил, что политической подоплеки в деле "Кировлеса" нет, но права Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство были нарушены.

Тогда ЕСПЧ постановил возместить им судебные издержки в размере 48 и 22 тысяч евро соответственно, а также выплатить восемь тысяч евро компенсации ущерба.

В 2013 году Навальный и бывший глава "Вятской лесной компании" Офицеров были признаны виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный получил пять лет лишения свободы, Офицеров — четыре года, затем эти сроки заменили условными.

Адвокат Сергей Кириченко подтвердил Metro, что теперь Алексей Навальный пока имеет право баллотироваться в президенты РФ, так как другие преступления, по которым он был осуждён, не относятся к категории тяжких.