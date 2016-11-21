Около недели назад СМИ сообщили о том, что трансгендер Алексей Матюнин, который называет себя Альбиной, попал в мужской следственный изолятор.

Дело в том, что на момент ареста Алексей Матюнин успел сделать несколько операций по смене пола, а вот паспорт, в котором он всё ещё мужчина, поменять не успел.

Общественность глубоко возмутил тот факт, что трансгендер Алексей (Альбина) Матюнин был помещён в мужской изолятор. В связи с тем, что мужчина давно выглядит как женщина, они стали волноваться за его жизнь и здоровье.

Чтобы узнать, насколько законно содержание Матюнина в мужском изоляторе, мы обратились к эксперту – адвокату Сергею Кулакову.

По его словам, здесь необходимо понимать, какие именно преобразования трансгендер Матюнин успел с собой проделать.

– Важно понимать, успел ли он сделать операцию по смене пола? Есть понятие первичных половых признаков, и явно не паспортом они определяются. В случае, если в этом плане он ещё мужчина, то его нахождение в мужском СИЗО полностью правомерно. Но, учитывая ситуацию, его правозащитник должен требовать изоляции своего подзащитного в отдельную камеру. Чтобы делать какие-то конкретные выводы, необходимо более детально изучать вопрос, – рассказал Metro Кулаков.

Как Metro сообщало ранее, пять лет назад Алексей Матюнин совершил кражу из магазина на сумму 1800 рублей. За это он получил два года условно с испытательным сроком. Однако, в 2016 году условия нахождения на свободе были нарушены, в связи с чем Матюнин подлежал аресту.

Вот только к тому времени Алексей Матюнин успел перебраться в Москву и стать Альбиной Матюниной. Трансгендер не успел поменять паспорт, поэтому официально он всё ещё остаётся мужчиной.

По этой причине трансгендера Альбину Матюнину (Алексея) поместили именно в мужской изолятор.