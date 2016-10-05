Metro уже писало, что Басманный суд Москвы зарегистрировал иск рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, к ещё одному рэперу Василию Вакуленко (он же Баста). Децл хочет отсудить 1 миллион рублей у своего старого приятеля, за то, что он ранее публично оскорбил его. Читайте ЗДЕСЬ

Пару месяцев назад Толмацкий в Twitter написал несколько гневных постов из-за громкой музыки в клубе Басты, которая мешает ему, его ребёнку и всем в округе, в итоге всё в том же Twitter Баста обозвал Децла.

– Поведение Басты, не делает ему чести. Я надеялся, что он взрослый человек и постарается этот вопрос закрыть мирно, мы до последнего надеялись, что это произойдёт, но получили обратную реакцию, которая не позволяет нам отозвать исковые требования. – рассказал Metro Роман Лалаян. – Сейчас ни от Басты, ни от его пресс-службы нет никаких шагов, чтобы как-то урегулировать этот спор. Мы могли бы отозвать иск, но сейчас это перешло в иное русло. Вряд ли Баста извинится, учитывая то, что он делает в последние 24 часа в Twitter. В данный момент, я как представитель Кирилла, хотел бы наказать его рублём за оскорбление.

Баста, узнав об иске в свой адрес, заявил, что потребует лингвистической экспертизы, доказывающей, что его слова "лохматое чмо" являются оскорблением.

– Мы тоже заказали лингвистический анализ, пригласили филологов, обратились в Институт русского языка, – говорит адвокат. - У меня будут в понедельник дополнения к исковому заявлению, приложены различные документы, подтверждающие факт того, что это слово является оскорблением.

Судья по делу уже назначен. На следующей неделе назначат дату судебного заседания.

Баста назвал действия Децла – местью за то, что в клубе Gazgolder Децлу не позволяли вести себя непристойно.

– Про отношения Кирилла с клубом я не могу ничего сказать. Но я знаю, что жители района Басманный по улице Казакова и близлежащим улицам, представителем которых я являюсь, жалуются в управу по поводу шума. Каждые выходные этот клуб нарушает закон о тишине. Подано заявление в управу, подано заявление в полицию, составлен протокол о нарушении, составлено письмо в адрес руководства клуба Gazgolder, пока никаких ответных действий с их стороны нет. Шум клуба мешает не только Кириллу Толмацкому, он нервирует очень сильно и других жителей района.

Коллективную жалобу против клуба, по словам адвоката, подписало больше ста человек.