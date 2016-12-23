В Общественной палате РФ прошло заседание рабочей группы ОП на тему "Профилактики и мер противодействия пропаганде суицидов среди подростков в интернет-сообществах", в ходе которой директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов заявил о необходимости судить администраторов "групп смерти" за убийства, а не по статье "Доведение до самоубийства", сообщается в пресс-релизе организации.

"В отношении "групп смерти" необходимо понимать, что это новая реальность, причины которой в деградации нравственного начала в обществе, которое может быть восстановлено, с помощью закона. Очевидно, что деятельность администраторов пропагандирующих суицид групп - это убийство. Мотивы, действия, обстоятельства, инструменты - все это свидетельствует о том, что перед нами банальное убийство с использованием интернета как инструмента. Мы столкнулись с феноменом, когда интернет используется человеком с вполне определенной целью – причинение смерти другому лицу. Именно поэтому необходимо пересмотреть подходы и судить этих людей такой жесткой мерой, то есть за убийство", - отметил Денис Давыдов.

Отметим, что сейчас к администраторам суицидальных групп применяется статья 110 УК „Доведение до самоубийства“ путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, предусматривающая наказание ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет.

Напомним, что в ноябре Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 2 месяца администратора "группы смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, известного также как Филипп Лис. 21-летний житель Подмосковья был задержан в городе Солнечногорске в рамках расследования уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства в закрытых группах в социальной сети "ВКонтакте". От деятельности "группы смерти" пострадало не менее 20 подростков. 15 из них погибли.

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