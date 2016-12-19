Филиппа Лиса (Филиппа Будейкина), администратора одной из "групп смерти" во ВКонтакте, отправили на судебную психиатрическую экспертизу. Она должна установить его вменяемость.

Где будет проходить экспертиза - не уточняется. Известно только, что продлится она до середины января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергея Капитонова, старшего помощника руководителя управления Следственного комитета РФ по Петербургу.

Напомним, что с середины ноября расследуется дело Филиппа Будейкина, администратора "группы смерти" во ВКонтакте. Его обвиняют в том, что он склонял подростков к самоубийствам.

Уже установлено 15 случаев суицида, которые совершили участники "групп смерти". Они были совершены в разных регионах РФ.

Против администратора одной из "групп смерти" во ВКонтакте Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33, ст 110 УК РФ.

Напомним также, что Metro удалось взять эксклюзивное интервью у адвоката Лиса - Ростислава Губенко - и у знакомых. Тогда стало ясно, что знакомые Филиппа не подозревали, чем тот занимался в социальных сетях. В Солнечногорске он жил вместе с мамой и престарелой бабушкой, с братьями дружеские отношения не поддерживает.

У Филиппа есть заболевание - астма, что стало причиной того, что он не служилв армии. Однако он занимался боксом и фигурным катанием. Но основная его страсть - музыка. Он смог научиться зарабатывать при помощи любимого дела.

До 18 лет Филиппу Будейкину уже приходилось сталкиваться с правосудием: в отношении него возбуждались уголовные дела (кража, порча имущества), но до суда суда не доходило - стороны договаривались между собой.