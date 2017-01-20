Из опубликованной программы следует, что новый президент страны будет пересматривать торговые соглашения, создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы.

"Администрация привержена энергетической политике, направленной на снижение цен для тяжело работающих американцев и максимизацию использования американских ресурсов, а также исключающей зависимость от нефти других стран", – говорится в сообщении Белого дома.

Именно поэтому Белый дом обещает отменить "обременительное регулирование" энергетической индустрии, что, по приведённым в сообщении расчётам, поможет американским рабочим, повысив заработные платы более чем на $30 млрд за семь лет.

Новая администрация ставит себе целью использовать имеющиеся на территории США "энергетические резервы" и достигнуть "энергетической независимости от ОПЕК и тех наций, которые враждебны" интересам США, подчеркивается в сообщении. В то же время Белый дом будет "работать со своими союзниками в Персидском заливе с целью развить с ними позитивные энергетические отношения", отмечает РБК.

Внешняя политика администрации Трампа провозглашает принцип "мир с помощью силы".

Самым высоким приоритетом политики США станет победа над "Исламским государством" (запрещённым в России), а также другими радикальными исламистскими террористическими группами.

Также в области внешней политики новая администрация ставит себе целью "восстанавливать американские вооруженные силы" и развивать дипломатию.

"Мир должен знать, что мы не направляемся за рубеж в поисках врагов, что мы всегда рады, когда старые враги становятся друзьями, а старые друзья – союзниками. Мир будет более мирным и более процветающим, если США будут более сильными и уважаемыми", – говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что при заключении сделок отдаваться предпочтение будет тем, которые отвечают интересам американского народа: "С помощью жестких и справедливых соглашений международная торговля может использоваться для роста экономики США, возвращения миллионов рабочих мест на американскую территорию и оживления страдающего населения страны".

В сообщении подчеркивается, что в этой целью США выйдут из Транстихоокеанского партнерства, а также начнут вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле. Если партнеры откажутся от перезаключения этого соглашения, США намерены выйти из него. Также американская сторона начнет "отвергать и перерабатывать" "провалившиеся" торговые соглашения.

Белый дом заявляет, что Трамп разработал "смелый план создания 25 млн новых рабочих мест в предстоящем десятилетии и вернуться к 4%-ам ежегодного экономического роста". Реализация плана начнется с налоговой реформы.

Также США разработают новейшую систему ПРО для защиты против атак таких государств, как Иран и Северная Корея и уделит особое внимание кибератакам.

Кроме того, в стране увеличат "количество правоохранителей", а также будут строить стену на границе для того, чтобы остановить нелегальную иммиграцию, остановить "банды и насилие, остановить наркотрафик".

Напомним, Дональд Трамп принял президентскую присягу 20 января. Он принёс присягу на верность конституции и стране, сразу после этого над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Дональд Трамп стал 45 лидером в истории США.

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