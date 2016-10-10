В воскресенье, 9 октября, в 21.50 в отделение полиции Приморского района поступила информация, что у «Макдональдса» возле метро «Черная речка» мужчина получил не менее четырех ударов ножом. Как стало известно, 29-летний петербуржец повздорил с неизвестным, после чего тот ударил его ножом в область живота несколько раз. Мужчина жив, его на «Скорой помощи», которую вызвали прохожие, отвезли в Военно-медицинскую академию. Врачи зафиксировали проникающее ранение в легкое. Напавший на пострадавшего человек с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося, пытаются найти злоумышленника и установить его личность.

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, согласно статье 112 УК РФ, наказывается ограничением свободы сроком до трех лет, принудительными работами сроком до трех лет, арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы сроком до трех лет. Но, раз наш злоумышленник возле «Макдональдса» использовал холодное оружие, он имеет шанс сесть в тюрьму сроком до пяти лет.