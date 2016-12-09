Во время проведения контроля в морском порту Петербурга специалисты управления Россельхознадзора по городу и области выявили крупную партию сыра с сомнительной сопроводительной документацией. Четыре партии сыра общим весом 80 тонн поступили в порт Петербурга с предприятий Уругвая.

В ходе проведения проверки инспекторы выявили, что сведения об условиях хранения и перевозки, указанные на маркировочных этикетках, не соответствуют информации, заявленной в импортных ветеринарных сертификатах. в частности, на маркировочных этикетках указано (от +4°С до +8°С; от 0°С до +4°С), в ветеринарных сертификатах (+3°С; -5°С).

Так как специалисты выявили нарушения в сопроводительной документации, ввоз крупной партии уругвайского сыра на территорию РФ был приостановлен. Дальнейшее решение в отношении груза может быть принято после получения результатов лабораторных исследований.