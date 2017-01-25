В столичной библиотеке произошёл небывалый случай. Там пенсионерка украла у 16-летнего подростка мобильник. Об этом сообщает пресс-служба московского управления МВД.

Женщину удалось задержать по ориентировкам. Но сначала с заявлением о краже к стражам порядка обратилась мать несовершеннолетнего. Она рассказала, что сын оставил мобильный телефон на проходной в библиотеке на Большой Черкизовской улице. Пропажу подросток обнаружил лишь при выходе из здания.

"Похитительницей оказалась 80-летняя местная жительница. Она ловко воспользовалась невнимательностью охранника, похитила чужой смартфон и скрылась", – рассказали в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о краже. В отношении пенсионерки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.