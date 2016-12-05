В минувшее воскресенье в Ливерпуле прошёл ежегодный марафон Санта-Клаусов (Santa Dash). Об этом в понедельник сообщает AFP.

Более восьми тысяч человек преодолели 5-километровую дистанцию в красных кафтанах и шапках с помпонами. Новогодние волшебники приветствовали горожан, позировали перед камерами фотоаппаратов и желали всем счастливого рождества – хорошему настроению бегунов и болельщиков также способствовала солнечная погода.

Отметим, что в забеге Санта-Клаусов победителя не выбирают, мероприятие проводится в благотворительных целях. Все собранные средства пойдут на благотворительность.

Стоит заметить, что с каждым годом число участников забега растёт, так в 2005 году марафон даже попал в книгу рекордов Гиннесса – тогда в нём участвовали 3900 человек. В следующем году эта цифра увеличилась до 5000, а в этом году – перевалила за 8 тысяч.

Кстати, Ливерпуль – не единственный город, в котором можно было увидеть тысячи Санта-Клаусов, В этот день пробежать в красных кафтанах вышли тысячи Санта-Клаусов в Греции, Германии и Венгрии.