8 октября 2016 года россияне увидят звездопад Дракониды

В субботу, 8 октября 2016 года, россияне смогут увидеть звездопад Дракониды. Метеорный поток считается одним из самых плотных и непредсказуемых. Его метеоры могут оставлять "шлейфы", которые заметны в течение нескольких секунд, некоторые – даже до нескольких минут.

Когда начинается и во сколько смотреть метеорный поток Дракониды

Максимум метеорного потока Дракониды придётся на 15:00 по московскому времени 8 октября 2016 года. Также звездопад можно будет наблюдать и на следующий день, 9 октября, но уже на спаде.

По словам астрономов, в субботу во время звездопада за один час будут пролетать около 20 метеоритов.

Неудивительно, что звездопад Дракониды будет виден сразу из нескольких городов страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург (области этих городов), а также некоторые города Прикамья, Сибири, Бурятии и пр.

Учёные советуют наблюдать за метеоритами за городом (при условии ясной погоды), поскольку городское освещение может помешать насладиться этим удивительным явлением.