8 октября 2016 года россияне увидят звездопад Дракониды

В субботу, 8 октября 2016 года, россияне смогут увидеть звездопад Дракониды. Метеорный поток считается одним из самых плотных и непредсказуемых. Его метеоры могут оставлять "шлейфы", которые заметны в течение нескольких секунд, некоторые – даже до нескольких минут.
Когда начинается и во сколько смотреть метеорный поток Дракониды
Максимум метеорного потока Дракониды придётся на 15:00 по московскому времени 8 октября 2016 года. Также звездопад можно будет наблюдать и на следующий день, 9 октября, но уже на спаде.
По словам астрономов, в субботу во время звездопада за один час будут пролетать около 20 метеоритов.
Неудивительно, что звездопад Дракониды будет виден сразу из нескольких городов страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург (области этих городов), а также некоторые города Прикамья, Сибири, Бурятии и пр.
Учёные советуют наблюдать за метеоритами за городом (при условии ясной погоды), поскольку городское освещение может помешать насладиться этим удивительным явлением.
Звездопад Дракониды – что это?
Каждый год в период с 7 по 10 октября в небе происходит звездопад Дракониды – метеорный поток из созвездия Дракона, которое находится между Большой и Малой Медведицами.
Кроме метеорного потока Дракониды 8 октября, в этом месяце также можно будет наблюдать и другие звездопады: Северные и Южные Тауриды, осенние Ариентиды, Адрометиды. Но все они будут не такими яркими и масштабными, как звездопад Дракониды.