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8-я партия Карякин-Карлсен : Россиянин одолел норвежца

  • Данила Белов

Следующая партия пройдет 23 ноября

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Восьмая партия Карлсен-Карякин оказалась удачной для российского гроссмейстера, впервые за прошедшие несколько состязаний игра закончилась ни ничьёй, а победой Карякина над действующим обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщает "Интерфакс". Норвежцу пришлось признать поражение на 53-м ходу. Российский гроссмейстер играл чёрными фигурами.

И хотя 8-я партия Карлсен-Карякин завершилась победой, расслабляться пока рано. Следующая игра намечена на 23 ноября. Если Сергей не будет внимателен, то нынешний счёт в его пользу 4,5:3,5 может измениться уже в пользу норвежца.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на норвежские СМИ, поражение явно разочаровало нынешнего чемпиона. Магнус Карлсен отказался от участия в обязательной пресс-конференции после поражения. Формально поводом стало опоздание Карякина, так как норвежец заявил, что не будет его дожидаться и покинул зал. За подобное поведение Карлсену может грозить штраф.

 

 

Напомним, что окончательный победитель чемпионата станет  определен по результатам 12 партий. Если же счёт окажется равным, то 30 ноября состоится тай-брейк.

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