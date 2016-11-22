8-я партия Карякин-Карлсен : Россиянин одолел норвежца

Восьмая партия Карлсен-Карякин оказалась удачной для российского гроссмейстера, впервые за прошедшие несколько состязаний игра закончилась ни ничьёй, а победой Карякина над действующим обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном, сообщает "Интерфакс". Норвежцу пришлось признать поражение на 53-м ходу. Российский гроссмейстер играл чёрными фигурами.

И хотя 8-я партия Карлсен-Карякин завершилась победой, расслабляться пока рано. Следующая игра намечена на 23 ноября. Если Сергей не будет внимателен, то нынешний счёт в его пользу 4,5:3,5 может измениться уже в пользу норвежца.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на норвежские СМИ, поражение явно разочаровало нынешнего чемпиона. Магнус Карлсен отказался от участия в обязательной пресс-конференции после поражения. Формально поводом стало опоздание Карякина, так как норвежец заявил, что не будет его дожидаться и покинул зал. За подобное поведение Карлсену может грозить штраф.