В ООН готовятся чествовать героиню американских комиксов Чудо-женщину, сообщает The Guardian.

К 75-летию выхода первой иллюстрированной книги о женщине с суперспособностями в организации было принято решение о присвоении ей почётного титула посла по борьбе за права и возможности женщин и девочек.

Официальную "инаугурацию" собираются провести на приеме 21 октября. Ожидается, что мероприятие посетит сам генсек ООН Пан Ги Мун, президент DC Entertainment Диана Нельсон и еще несколько особых гостей, чьи имена пока неизвестны.

"Гендерное равенство - это не только фундаментальное право человека, но и необходимая основа для процветания мира. Предоставление женщинам и девочкам доступа к образованию, здравоохранению, работе и участию в политических и экономических процессах пойдет на пользу мировым структурам и всему человечеству", - прокомментировали новость в ООН.

Чудо-женщина, созданная Уильямом Мултоном Марстоном, впервые появилась на страницах комиксов в октябре 1941 года.