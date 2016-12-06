В среду, 7 декабря, в центре Петербурга перекроют Гагаринскую улицу. Движение будет прекращено из-за частного мероприятия.

Петербуржцы не смогут проехать по Гагаринской улице от набережной Кутузова до Шпалерной улицы с 7.00 до 23.59 7 декабря, сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Как пишет Life, улицу перекроют ради частного показа редкой коллекции бриллиантовых солитеров от 1 до 20 карат, организованного в элитном жилом комплексе петербургским ювелирным домом.

Автомобилистам предлагаются схемы объезда закрытого 7 декабря участка Гагаринской улицы. Посмотреть их можно по ссылке.