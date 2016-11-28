В товарном вагоне в Петербурге нашли незаконно перевозимое мясо и рыбу, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ведомства совместно с работниками правоохранительных органов при осмотре крытого грузового вагона на железнодорожной станции Кушелевка обнаружили, что вместо заявленных добавок для производства цемента в нем находится мясо и рыба.

- Груз общим весом более 52 тонн состоял из свиных полуфабрикатов, частей тушек и филе цыпленка российского производства, говяжьей печени и говяжьего языка производства Аргентины, тушки утенка производства Белоруссии, скумбрии и брюшек лосося с Фарерских островов, - сообщили в ведомстве.

52 тонны мяса и рыбы, следовавшие в Красноярский край, были погружены с нарушением условий транспортировки. При этом ветеринарно-сопроводительные документы был выписаны на автотранспорт.

Решение в отношении незаконного груза будет принято после завершения проверки.