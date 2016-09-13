5-летний мальчик в Петербурге выстрелил себе в голову из травматического пистолета "Оса". Несчастный случай произошел 12 сентября в квартире одного из домов по улице Савушкина, уточнили следователи ГСУ СК по Петербургу.

К счастью, ранение ребенок причинил себе не смертельное. Дома в момент случившегося были бабушка и дедушка ребенка. Мама малыша была на работе. Родные оказали мальчику первую помощь и вызвали скорую. Ребенка с огнестрельным ранением головы доставили в детскую больницу. Жизни мальчика ничто не угрожает.

Следователи СКР уже начали проверку по факту инцидента с 5-летним ребенком. Уже известны некоторые обстоятельства случившегося. Пистолет "Оса" принадлежал отчиму мальчика, мужу его матери. Мужчина работает охранником ЧОП. Сейчас он находится в командировке. Каким образом пистолет оказался в руках у 5-летнего мальчика и где хранил его владелец, не сообщается.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.