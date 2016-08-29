43-летний петербуржец Василий Мозжухин, врач - хирург по первой профессии, а теперь – тренер-методолог спортивной студии Angry Boys Sports, участник многочисленных экстремальных спортивных стартов, cтал шестым россиянином, которому удалось преодолеть вплавь Ла-Манш. Это произошло 18-19 августа. О том, как это было и что стало самым тяжелым для него лично, Василий Мозжухин рассказал в интервью Metro.

Готовился более года

Пролив Ла-Манш считается классической дистанцией для марафонского плавания. Преодолеть ее мечтают как профессиональные спортсмены, так и любители. Однако удается это не всем: удачных попыток – не более 30 процентов! Лишь чуть более 1000 человек смогли покорить пролив за 141 год – это меньше, чем взошло на Эверест! До последнего времени лишь пятеро россиян переплыли Ла-Манш - Павел Кузнецов (2006 год), Алимпиада Кэсседи (2007 год), Юрий Кудинов (2007 год - установил третье в мировом зачете время 7 часов 5 минут 42 секунды), Наталия Панкина (2008 год), Людмила Попова (2014 год).

- Я начал мечтать о Ла-Манше еще с 2010 года – того момента, как посмотрел фильм «В ясный день», где герой мечтает переплыть Ла-Манш, - рассказывает Василий Мозжухин. - Начал читать дневники Павла Кузнецова. Продолжал тренироваться. Подготовка заняла более года – это 657 часов тренировок. Часть из них проходила на открытой воде в условиях шторма, ведь требовалось подготовить организм к долгому нахождению в холодной воде. Мой обычный вес – 85 килограммов (при росте 193 сантиметра), но для покорения Ла-Манша пришлось набрать еще 25 килограммов, так как худому человеку пролив не переплыть.

Плыл 15,5 часов

Как говорит Василий Мозжухин, самое тяжелое для пловца, который решился на покорение Ла-Манша – долгое ожидание. Приходится долго ждать дня с оптимальными погодными условиями. И при этом беспокоиться, не потеряешь ли находящуюся на пике спортивную форму. Петербуржцу пришлось прожить в Англии больше месяца, прежде чем ему позвонили и сказали: можно плыть.

- У меня на 24 августа был куплен обратный билет домой, поэтому я сам себе сказал: если в ближайшие два дня не поплыву – вообще откажусь от этой затеи, - рассказывает Мозжухин. – А когда 18 августа в 7 утра мне позвонили, все равно это было очень неожиданно. Даже когда стартовал, еще два часа не мог преодолеть спортивный мандраж.

Заметим, что при покорении Ла-Манша самое сложное – холодная вода (средняя температура – 14-18 градусов), волны и ветер, а также сильнейшие течения, вызванные приливами и отливами. Кроме того, на пути пловца встречаются целые поля гигантских ядовитых медуз и сильный судоходный трафик – он составляет порядка 1000 судов в сутки. Часть заплыва проходит в темное время суток – пловца можно отследить только по горящим световым маячкам с лодки сопровождения. По прямой дистанция составляет 32,5 километра, но из-за приливов и отливов она удлиняется на десятки километров.

- Я стартовал в районе бухты Дувра в 10 утра 18 августа, а финишировал в 1.32 19 августа неподалеку от Кале, - говорит Василий. – Дистанцию преодолевал 15 часов 32 минуты, но главное для меня было не время, а сам факт покорения Ла-Манша. В итоге проплыл порядка 65 километров.

«Это кризис – он пройдет»

Конечно, этот путь дался пловцу нелегко. На лодке сопровождения был его тренер Сергей Ленивкин и два партнера по тренировкам. Они тоже сделали немало для того, чтобы Василий Мозжухин преодолел дистанцию. Например, они корректировали курс пловца, чтобы он избежал встречи с ядовитыми медузами – вовремя командовали «вправо» или «влево». Подбадривали пловца и кормили его для коррекции его энергозатрат – передавали ему в специальных фляжках энергетические напитки. По правилам Федерации пересечения канала, касаться лодки при этом запрещено.

- На 9-ом часу я начал замерзать, - рассказывает Василий Мозжухин. – Но я стал твердить себе: «Это кризис, он скоро пройдет», и через час согрелся. А в самом конце меня начало сносить течением. Я понял: только если ускорюсь, финиширую через два часа. Если нет – буду плавать еще 6-8 часов. И даже когда до конца пути оставалось всего 850 метров, они мне показались очень долгими – я плыл минут 40, хотя в обычной жизни проплываю их за 15 минут… А еще начала отказывать рука.

Василий Мозжухин говорит, что на финише не чувствовал себя измотанным. Тренер и партнеры дружно его поздравляли. Однако после этого начался долгий период восстановления.

- Я до сих пор не могу плавать и даже носить рюкзак – все стерто и болит, - говорит он. - Однако, конечно же, я испытываю чувство глубокого удовлетворения. Я сделал то, о чем долго мечтал.

Кстати

Пролив Ла-Манш (или Английский канал) считается классической дистанцией для марафонского плавания.

• Габариты. По прямой дистанция составляет 32,5 километра, но из-за приливов и отливов она удлиняется на десятки километров. При покорении Ла-Манша самое сложное – холодная вода (не выше 18 градусов), волны, ветер и сильнейшие течения.

• Россияне. Лишь пятеро россиян переплыли Ла-Манш – Павел Кузнецов (2006), Алла Кассиди (2007), Юрий Кудинов (2007, третье в мировом зачёте время – 7 часов 5 минут 42 секунды), Наталия Панкина (2008), Людмила Попова (2014).