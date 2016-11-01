Изделия из меха, которые поступили в продажу, массово арестовывают. Сотрудники таможенного управления совместно с Роспотребнадзором проверяют "норку" и "песец" на натуральность и законность ввоза. Только за прошедшие семь дней из продажи изъяли более 400 "зверьков". Об Metro рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Причем законность ввоза и стоимости более сотни изделий продавцы так и не смогли доказать. По данной категории товаров сейчас идут проверки. Если продавцы все же смогут предоставить основания для ввоза в страну "пушистого" товара и на то будет соответствующая документация, изделия вернут предпринимателям. Если же нет - продавцов ждет суд, который и решит, куда дальше пойдет товар.

На остальные шубы - нет КИЗов, проще говоря, маркировки, к какому виду относится одежда: норка, нутрия, лисица. Судьбу этих товаров решит суд и Роспотребнадзор: шубы будут реализованы через Росимущество.