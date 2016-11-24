Число жертв обрушения в китайской провинции Цзянси увеличилось до 40 человек. Об этом в четверг сообщает CNN.

Отмечается, что эта цифра может увеличиться, так как под завалами всё ещё остаются люди.

В настоящий момент на месте трагедии работают 312 спасателей. Также в поисках людей под завалами принимают участие девять поисковых собак, два беспилотника, а также другое оборудование.

Напомним, что сегодня около семи утра по местному времени (в два часа ночи по Москве) произошла авария на стройплощадке в городе Фэнчэне (восточная китайская провинция Цзянси). Там обрушилась охлаждающая башня электростанции.

О возможных причинах трагедии не сообщается, начато расследование.

Видео с места трагедии в Китае