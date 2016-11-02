На Боровицкой площади, напротив Кремля, откроют памятник князю Владимиру. Произойдёт это в День народного единства - 4 ноября.

К монументу ведет лестница с волнообразными ступенями. Вокруг высажен газон со встроенной подсветкой. Теперь Боровицкую площадь свяжут пешеходными маршрутами с Александровским садом и набережной Москвы-реки.

После официальной части открытия к памятнику смогут прийти все желающие. Сейчас практически завершена установка. Совсем скоро с него уберут все строительные леса.

Высота памятника – 16 метров. На его создание ушло 25 тонн бронзы. Примерно столько же весит и внутренний каркас из специально обработанной стали.

Напомним, главным деянием Владимира, безусловно, стало крещение Руси.