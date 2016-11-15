В городе Отрадное Кировского района произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщили в АО "ЛОЭСК", 15 ноября около 20.00 без света в Отрадном остались 3,5 тысячи человек. Обесточенными оказались социально значимые объекты: школа, детский сад и котельная.

Уточняется, что из строя вышли 14 трансформаторных подстанций. Причины произошедшего пока неизвестны.

По информации на 22.00, электроснабжение в Отрадном не было восстановлено. На месте работает аварийная бригада ЛОЭСК. Подключение потребителей будет осуществляться в оперативном режиме.

Если решить проблему не удастся, специалисты обещали подключить запасные подстанции.