Небезопасную продукцию выявили сотрудники Россельхознадзора на контрольном ветеринарном посту "ДПС Среднерогатская". Партия горбуши прибыла в Северную столицу железнодорожным транспортом из Владивостока, сообщает пресс-службе Россельхознадзора.

Вес сомнительной партии горбуши составил порядка 25 тонн. При досмотре груза государственные инспекторы обнаружили, что мешки и коробки, в которые упакована рыба, повреждены. Кроме того, рыба была заветрена. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Как отмечают в ведомстве, по данным на 30 ноября, большая партия рыбы находится на изолированном хранении без права реализации. Вопрос о дальнейшем использовании рыбы будет рассмотрен после получения результатов лабораторных исследований на качество и безопасность.