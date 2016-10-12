По информации «Фонтанки», рассеянный пассажир поставил сумку с валютой на 160 тысяч в рублевом эквиваленте на ленту досмотра, а сам пошел через рамку контроля. Находчивый мужчина, который стоял за ним в очереди, взял сумку с деньгами и удалился. Поиски вора заняли всего лишь несколько часов. По видеокамерам аэропорта «Пулково» сотрудники полиции без труда установили государственный номер автомобиля, на котором уехал злоумышленник. После этого транспортная полиция задержала подозреваемого и изъяла сумку. Погулять на нечестным способом нажитые средства петербуржец не успел.

Кражи в аэропорту Петербурга случаются довольно часто. Например, в июле 2016 года 58-летняя женщина украла у мужчины сумку с личными вещами на сумму 80 тысяч рублей и паспортом, воспользовавшись моментом, когда пассажир отошел, оставив вещи. Транспортная полиция раскрыла кражу по горячим следам, но в отпуск мужчина, лишившись паспорта, полететь не смог. Месяцем ранее того же года уборщица присвоила шкатулку с драгоценностями, которую хозяйка забыла на стойке регистрации. В июне 2015 года уборщица украла рюкзак с ценными вещами на сумму 165 тысяч рублей, который пассажир, прилетевший из Мюнхена, забыл на ленте выдачи багажа.