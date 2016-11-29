В морском порту Петербурга обнаружена партия гнилой кукурузы для попкорна, прибывшая из ЮАР.

В Управлении Россельхознадзора по Петербургу рассказали, что инспекторы выявили признаки поражения кукурузы болезнью растений при проведении карантинного фитосанитарного контроля.

- Для идентификации заболевания зёрна кукурузы были направлены в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», где специалисты подтвердили заражение продукции карантинным заболеванием – Диплодиозом кукурузы, - сообщили в ведомстве. - По решению владельца груза, более 24 тонн зараженного зерна кукурузы было возвращено отправителю.

Диплодиоз или сухая гниль – это опасное заболевание, вызываемое микроскопическим грибом. Широко распространено в США, где считается одной из наиболее опасных болезней кукурузы.

Возбудитель диплодиоза поражает все части растения, но наибольший вред наносит початкам, которые ко времени уборки урожая приобретают серовато-бурую окраску и сморщиваются. При посеве больных семян некоторые из них дают всходы, но корни и нижняя часть стеблей таких растений оказываются пораженными. По данным американских исследователей, недобор урожая кукурузы в зонах с обильным увлажнением может доходить до 80%.