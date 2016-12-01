23-летнюю девушку подозревают в организации подпольного казино.

Как сообщает пресс-служба главного управления СКР по Петербургу, жительница Ленинградской области 1993 года рождения вместе с сообщниками, личности которых пока не установлены, арендовала помещения в одном из домов на улице Рубинштейна.

В подпольном казино злоумышленники установили игровое оборудование, наняли персонал и нашли игроков.

- Они обеспечивали доступ игроков к игровому оборудованию, информировали о правилах и условиях игр, принимали и зачисляли ставки от участников азартных игр, вели учет прихода и расхода денежных средств, - рассказали в ведомстве.

За организацию подпольного казино 23-летняя девушка была задержана. Для подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.