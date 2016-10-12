У 23-летнего молодого человека оказались своеобразные представления о сувенирах из Петербурга. Он попытался отправить 4,5 грамм стимуляторов экспресс-почтой в Москву. Но его намерение не увенчалось успехом - этому помешали сотрудники полиции. 11 октября около шести часов вечера полицейские задержали его рядом с домом 35 по Софийской улице. «Товар» у мужчины находился при себе. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Согласно части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств»), предприимчивому петербуржцу может грозить тюремный срок от четырех до восьми лет. Впрочем, так как, по имеющимся данным, преступление квалифицируется как неоконченное, то она попадает под 66 статью УК РФ «Назначение наказания за неоконченное преступление». В таком случае наказание не может превышать трех четвертей максимального срока за то преступление, на которое покушался горезлоумышленник.