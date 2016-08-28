22 квоты, освободившиеся после отстранения сборной России от паралимпийских Игр, были перераспределены между американскими спортсменами, – сообщает Паралимпийский комитет США.
Теперь вместо 267 представителей сборная США делегирует на соревнования 289 паралимпийцев.
7 августа Международный паралимпийский комитет отстранил паралимпийскую сборную России на основании доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами. Паралимпийский комитет России позднее обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако, иск был отклонён.