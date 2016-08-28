Россияне и в этом году желают увидеть "две Луны" на небе - явление, которые можно было наблюдать аж в 2003 году. Но, как рассказал Metro кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории Астрометрии и Звездной Астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев, ни 27 мая 2016 года, ни 27 августе "две Луны" на небе не появятся. "Эти слухи возникли скорее всего из-за того, что смешались следующие факты, - поясняет Metro собеседник. - Традиционно каждый год 27 августа нам...