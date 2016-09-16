Одновременно в единый день голосования петербуржцы будут выбирать и будущих депутатов Законодательного собрания. Одна из наиболее интересных ситуаций сложилась в 217 избирательном округе, который расположен на юго-востоке города, на территории Колпинского и Фрунзенского района. Там в течение избирательной кампании в лидеры гонки, по мнению политологов, вышли 31-летний кандидат от “Единой России” Михаил Валентинович Романов, президент Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и реализации социальных программ “Северная столица”, и Оксана Генриховна Дмитриева, депутат Государственной думы от эсеров, баллотирующаяся сейчас от “Партии роста”, политической силы, которая появилась в России в этом году.

По словам Станислава Еремеева, декана факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Михаил Романов провел очень удачную избирательную кампанию, в частности, несколько десятков встреч с избирателями, активно участвовал в районных мероприятиях, общался даже со своими противниками – сторонниками других кандидатов. Он представляет “Единую Россию”, которую поддерживает президент страны Владимир Путин. Также поддерживают его муниципальные власти и администрация города.

– А вот Оксане Дмитриевой могут помешать несколько факторов, – говорит Metro эксперт, – думаю, что достаточно большое количество избирателей оценивают ее негативно. А, как известно по выборным кампаниям, так называемый антирейтинг снизить достаточно сложно. Люди сегодня хотят видеть в политике больше молодых и энергичных людей. Михаил Романов – один из них. Идя на выборы, избиратели как бы задают кандидатам вопросы: что ты предлагаешь, что ты сделал и что ты можешь сделать для населения, города, страны? А Романов возглавляет фонд, который как раз и нацелен на поддержку населения, развитие науки, культуры и так далее.

Также в 217 избирательном округе баллотируются Сергей Антипов, заместитель председателя фракции ЛДПР в Петербурге, Анатолий Алексашин, председатель Комитета по экономике и промышленной политике, вице-губернатор города (“Справедливая Россия”), Анатолий Артюх, руководитель петербургского отделения организации “Народный собор” (“Патриоты России”), Михаил Горный, заместитель председателя политсовета партии “Яблоко”, домохозяйки Оксана Дмитриева (“Гражданская сила”, не путать с кандидатом от “Партии Роста”) и Олеся Дмитриева (“Зелёные”), Сергей Кузин, член партии “ПАРНАС”, Ольга Перова, инженер-технолог ООО ТПК "Юнипак Рус" (“Коммунисты России”), адвокат Татьяна Прохорова (“Гражданская платформа”), Святослав Сокол, член президиума ЦК КПРФ, и Марьяна Яковлева, член партии “Родина”.