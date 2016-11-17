В преддверии Дня матери в Государственном Кремлевском дворце столицы прошла церемония вручения государственных наград многодетным семьям.

Мэр города Сергей Собянин поблагодарил всех женщин и особенно москвичек старшего поколения. Он отметил, что количество многодетных семей с каждым годом растет. "А за последние годы их количество почти удвоилось", – уточнил мэр.

Собянин вручил государственной награды России ордена "Родительская слава". Награды вручались не простым многодетным семьям. Каждая из них – особенная и выделяется среди множества больших семей Москвы.

Например, супруги Елена и Максим Салаховы, родители 9 детей, занимаются общественной деятельностью в своём районе. Семеро детей Софьи и Игоря Гривко известны выдающимися спортивными успехами. А супруги Галина и Олег Черняковы воспитывают 15 родных детей, среди которых есть музыканты и спортсмены, пишет "Вечерняя Москва".

В Москве сегодня 114 тысяч многодетных семей. Большинство из них не являются малоимущими или нуждающимися в серьезной помощи. Как правило, большие семьи создают те, кто действительно может себе это позволить. Да, задача это благородная, но затратная. Но в Москве существует ряд программ поддержки многодетных.


Справка

Льготы многодетным семьям в Москве:

  • Получение набора детской одежды в роддоме 
  • Получение детского питания детям до 7 лет (должно быть медицинское заключение) 
  • Обеспечение лекарствами до 18 лет
  • Двухразовое питание детей в школе
  • Бесплатный проезд на электричках, метро, автобусах, троллейбусах
  • Первоочередной прием в детские дошкольные учреждения
  • Бесплатное обучение детей в дошкольных учреждениях
  • Посещение городских спортивных объектов без оплаты
  • Посещение объектов культуры без оплаты
  • Посещение городских бань без оплаты
  • Первоочередное право на получение приусадебного участка
  • Оплата коммунальных услуг со скидкой
  • Обучение в школах искусств со скидкой

Кроме этого, для многодетных семей в Москве предусмотрены и ряд выплат. 

  • Ежемесячное пособие на одного ребенка назначается с месяца рождения ребенка. Документы на получение нужно подать в течение полугода с момента рождения. Размер выплаты- 500 рублей, одиноким матерям (отцам) – 1 250 рублей
  • Выплата по компенсации роста цены продуктов питания до 3 лет – 600 руб/мес. 
  • Выплата по компенсации расходов по стоимости жизни до 16 лет – 550 руб/мес.
  • Возмещение по оплате коммунальных платежей – 440 руб/мес.
  • Компенсация за пользование домашним телефоном- 550 руб/мес. 
  • Компенсация одежды школьнику – 5 000 руб/год