В преддверии Дня матери в Государственном Кремлевском дворце столицы прошла церемония вручения государственных наград многодетным семьям.

Мэр города Сергей Собянин поблагодарил всех женщин и особенно москвичек старшего поколения. Он отметил, что количество многодетных семей с каждым годом растет. "А за последние годы их количество почти удвоилось", – уточнил мэр.

Собянин вручил государственной награды России ордена "Родительская слава". Награды вручались не простым многодетным семьям. Каждая из них – особенная и выделяется среди множества больших семей Москвы.

Например, супруги Елена и Максим Салаховы, родители 9 детей, занимаются общественной деятельностью в своём районе. Семеро детей Софьи и Игоря Гривко известны выдающимися спортивными успехами. А супруги Галина и Олег Черняковы воспитывают 15 родных детей, среди которых есть музыканты и спортсмены, пишет "Вечерняя Москва".

В Москве сегодня 114 тысяч многодетных семей. Большинство из них не являются малоимущими или нуждающимися в серьезной помощи. Как правило, большие семьи создают те, кто действительно может себе это позволить. Да, задача это благородная, но затратная. Но в Москве существует ряд программ поддержки многодетных.



Справка

Льготы многодетным семьям в Москве:

Получение набора детской одежды в роддоме

Получение детского питания детям до 7 лет (должно быть медицинское заключение)

Обеспечение лекарствами до 18 лет

Двухразовое питание детей в школе

Бесплатный проезд на электричках, метро, автобусах, троллейбусах

Первоочередной прием в детские дошкольные учреждения

Бесплатное обучение детей в дошкольных учреждениях

Посещение городских спортивных объектов без оплаты

Посещение объектов культуры без оплаты

Посещение городских бань без оплаты

Первоочередное право на получение приусадебного участка

Оплата коммунальных услуг со скидкой

Обучение в школах искусств со скидкой

Кроме этого, для многодетных семей в Москве предусмотрены и ряд выплат.