Високосный 2016 год будет на секунду длиннее.

Международная служба вращения Земли решила, что по Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 00:00:00 1 января 2017 года, а 23:59:60. Такое решение было принято, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Важно, что в России к этому моменту 2017-й год уже наступит. Речь идёт о полуночи по международному скоординированному времени (UTC).

Подобное происходило уже 26 раз с 1972 года. Обычно секунду добавляют в июне и декабре високосных годов.

За время существования подобной практики дополнительная секунда вводилась уже 36 раз (не считая запланированного на послезавтрашний день), в том числе довольно недавно — 30 июня 2015 года.

Хотя теоретически для корректировки может возникнуть и необходимость «вычесть» секунду, такого на практике никогда не происходило.